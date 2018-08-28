Дуров объяснил новую политику безопасности Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров объяснил новую политику конфиденциальности мессенджера, в соответствии с которой предусмотрена возможность выдачи властям ip-адреса и номера мобильного телефона пользователя при получении решения суда, подтверждающего его подозрения в терроризме.

«До этого у нас не было настоящей политики конфиденциальности, нам пришлось создать ее этим летом из-за General Data Protection Regulation (новый закон ЕС о защите данных. — iz.ru)», — сказал Дуров телеканалу «Настоящее время» во вторник, 28 августа.

По его словам, Telegram еще ни разу не делился информацией о пользователях с властями, но новая политика может помешать преступникам «злоупотреблять» мессенджером.

Как ранее подчеркнули в компании, случаи передачи данных пользователей властям будут опубликованы в полугодовом отчете.

Ранее в этот же день представитель Telegram сообщил о возможности передачи властям ip-адреса и номера мобильного телефона пользователя, заподозренного в терроризме.

Роскомнадзор в ответ на обновленную политику конфиденциальности мессенджера пояснил, что его разблокировка на территории страны возможна только в случае предоставления ключей для дешифровки сообщений.

Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в России. Три дня спустя операторы связи приступили к исполнению решения, основанного на заявлении Роскомнадзора. Основанием стал отказ руководства мессенджера передать спецслужбам ключи для дешифровки сообщений пользователей.