В Роскомнадзоре назвали условие для разблокировки Telegram

Роскомнадзор рассмотрит возможность разблокировки Telegram, если мессенджер выполнит предписание суда по передаче ФСБ ключей для дешифровки, заявил 28 августа замглавы ведомства Вадим Субботин.

По его словам, представителям Telegram необходимо обратиться в ФСБ, «чтобы, как того требует российское законодательство, вступить с ними во взаимодействие и предоставлять те данные, которые они предоставлять на территории России должны».

«Разблокировка возможна, если они исполнят решение суда [о передаче ключей для дешифровки ФСБ]», — цитирует Субботина ТАСС.

Ранее, 28 августа, стало известно, что мессенджер обновил политику конфиденциальности и теперь может раскрыть IP-адрес и номер мобильного телефона пользователя при получении судебного решения, подтверждающего, что он подозревается в терроризме. При этом уточнялось, что речи о дешифровке сообщений не идет.

Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России. Три дня спустя операторы связи приступили к исполнению решения, основанного на заявлении Роскомнадзора. Основанием стал отказ руководства мессенджера передать спецслужбам ключи для дешифровки переписки.