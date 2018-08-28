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В Роскомнадзоре назвали условие для разблокировки Telegram

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Роскомнадзор рассмотрит возможность разблокировки Telegram, если мессенджер выполнит предписание суда по передаче ФСБ ключей для дешифровки, заявил 28 августа замглавы ведомства Вадим Субботин.

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По его словам, представителям Telegram необходимо обратиться в ФСБ, «чтобы, как того требует российское законодательство, вступить с ними во взаимодействие и предоставлять те данные, которые они предоставлять на территории России должны».

«Разблокировка возможна, если они исполнят решение суда [о передаче ключей для дешифровки ФСБ]», — цитирует Субботина ТАСС.

Ранее, 28 августа, стало известно, что мессенджер обновил политику конфиденциальности и теперь может раскрыть IP-адрес и номер мобильного телефона пользователя при получении судебного решения, подтверждающего, что он подозревается в терроризме. При этом уточнялось, что речи о дешифровке сообщений не идет. 

Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России. Три дня спустя операторы связи приступили к исполнению решения, основанного на заявлении Роскомнадзора. Основанием стал отказ руководства мессенджера передать спецслужбам ключи для дешифровки переписки.

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