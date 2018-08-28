Telegram раскроет данные пользователей спецслужбам по решению суда

Мессенджер Telegram обновил политику конфиденциальности и теперь может раскрыть ip-адрес и номер мобильного телефона пользователя при получении судебного решения, подтверждающего, что он подозревается в терроризме. Об этом говорится в сообщении на сайте мессенджера.

При этом в компании подчеркнули, что Telegram пока ни разу не передавал данные пользователей.

Руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков пояснил, что внесение изменений в политику конфиденциальности не предполагает выдачи мессенджером ключей для дешифровки сообщений.

«Речь идет не о переписке, что важно. Речь идет о предоставлении сведений об ip-адресе и телефоне. Вопрос о переписке как был, так и остается неприкосновенным», — заявил юрист в беседе с «Интерфаксом».

Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в России. Три дня спустя операторы связи приступили к исполнению решения, основанного на заявлении Роскомнадзора. Основанием стал отказ руководства мессенджера передать спецслужбам ключи для дешифровки сообщений.