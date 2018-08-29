Глава Роскомнадзора не планирует встреч с руководством Telegram

Роскомнадзор не планирует встречаться с руководством Telegram в связи с новой политикой конфиденциальности мессенджера, рассказал «Известиям» глава службы Александр Жаров. Теперь она допускает предоставление властям IP и номера телефона пользователя, если он признан судом подозреваемым в терроризме. Однако это не касается «ситуации в России», заявил основатель Telegram Павел Дуров. Эксперты подтверждают: мессенджер не выполняет требования российского законодательства, и вопрос о разблокировке Telegram поднимать рано — нужно продолжать переговоры. Кроме того, как рассказали в Федеральной палате адвокатов, российский суд не может вынести постановления о подозреваемых в терроризме.

— Встреча с руководством Telegram не планируется, — заявил «Известиям» Александр Жаров.

Комментируя ситуацию с Telegram, он напомнил, что решение Таганского суда о блокировке мессенджера основывалось на требованиях ФСБ. Соответственно, именно с ФСБ Telegram и должен решить все вопросы, предшествующие прекращению блокировки, пояснил Александр Жаров. В ФСБ оперативно не ответили на запрос «Известий» о том, идут ли переговоры с руководством мессенджера.

Ранее стало известно, что новая редакция политики конфиденциальности Telegram от 14 августа допускает раскрытие IP и номера телефона пользователя в случае, если тот официально, по решению суда, признан подозреваемым в терроризме. По словам создателя мессенджера Павла Дурова, изменения связаны с новым регламентом ЕС по защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR). Также бизнесмен заявил, что с российскими спецслужбами сотрудничать не собирается.

— В России от Telegram требуют не номер и IP-адрес террористов по решению суда, а нечто принципиально иное — доступ к сообщениям, причем всех пользователей, — пояснил он, добавив, что «политика конфиденциальности не касается ситуации в России».

В Верховном суде оперативно не ответили на запрос «Известий» о том, может ли суд вынести решение (постановление) о том, что гражданин подозревается в терроризме.

Ситуация, описанная в новой политике конфиденциальности Telegram, невозможна в российских реалиях, считает вице-президент Федеральной палаты адвокатов Владислав Гриб. Суд не может вынести решение о том, что человек подозревается в терроризме, пояснил эксперт. По его словам, гражданин подозревается на уровне следствия, а в дальнейшем вступает в силу оправдательный или обвинительный приговор суда.

Все же администрация Telegram сделала первый шаг навстречу борьбе с терроризмом, отметил президент Фонда информационной демократии Илья Массух. По его мнению, ей стоит учесть, что мессенджер использовали организаторы теракта в Санкт-Петербурге весной прошлого года, и всё же пойти на переговоры с российскими властями. Но и чиновникам стоит не отказываться от диалога, полагает он.

Обновление политики конфиденциальности Telegram — всего лишь пиар-ход, юридически мессенджер не выполнил требований российских властей, считает адвокат Роман Алымов. Вопрос разблокировки может рассматриваться лишь после того, как Telegram предоставит ФСБ ранее запрошенные данные.

Заблокировать Telegram в апреле постановил Таганский районный суд Москвы по иску Роскомнадзора. Это связано с отказом администрации мессенджера предоставить спецслужбам ключи для дешифровки переписки пользователей, как того требует российское законодательство. Информация, распространяемая в его нарушение, «может быть в том числе использована для противоправной деятельности, угрожать безопасности государства и граждан», заявил представитель суда после вынесения вердикта. Как рассказал в интервью «Известиям» глава Роскомнадзора Александр Жаров, блокировка Telegram еще продолжается и на этот процесс требуется время.