Потерявший дом в лесном пожаре Нил Янг раскритиковал Трампа

Канадский музыкант Нил Янг, который потерял свой дом в лесном пожаре в Калифорнии, раскритиковал американского президента Дональда Трампа за его политику в сфере окружающей среды. Соответствующее сообщение он опубликовал на своем официальном сайте 12 ноября.

«Калифорния является уязвимой не из-за плохого управления лесным хозяйством, как ДТ (Дональд Трамп. — Ред.) (наш так называемый президент) хочет, чтобы мы думали. В действительности это не лесной пожар бушует… Мы уязвимы из-за изменений климата», — написал музыкант.

Он подчеркнул, что экстремальные погодные условия — часть этого процесса. Температуры в настоящий момент выше, чем когда-либо в истории. При этом Трамп отрицает факт климатических изменений.

«Пришло время ответить этому негодному лидеру. Может быть, новый конгресс поможет», — заключил Янг.

Ранее в этот же день стало известно, что лесные пожары в американском штате также уничтожили дома певицы Майли Сайрус и актера Джерарда Батлера. При этом число погибших выросло до 31 человека, остается неизвестной судьба 228 человек.

10 ноября американский лидер Дональд Трамп из-за лесных пожаров объявил режим ЧС в регионе.