Трамп объявил режим ЧС в Калифорнии из-за лесных пожаров

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Калифорния из-за лесных пожаров.

Глава Белого дома также распорядился предоставить федеральную помощь местным властям. Площадь пожара составляет 362 кв. км. Он разрушил около 7 тыс. построек, большинство из которых являются жилыми домами.

Около 250 тыс. человек покинули свои жилища. В то же время количество жертв возросло до девяти, передает ABC. По словам шерифа округа Бьютт Кори Хонеа, несколько тел обнаружены в сгоревших автомобилях, другие — рядом с жилыми домами.

Все тела найдены в окрестностях города Парадайс с населением около 27 тыс. человек, большая часть которого была эвакуирована. В ходе борьбы с огнем получили ранения как минимум трое пожарных.

Ранее сообщалось, что стихия лишает жилищ не только людей, но и животных. Так кролики не могут вернуться в норы, которые оказались в огне.