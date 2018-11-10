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Декорации города времен Дикого Запада сгорели в Калифорнии

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Фото: REUTERS/Stephen Lam
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Лесные пожары в штате Калифорния уничтожили уникальный городок-декорацию из фильмов о Диком Западе.

Как сообщает телеканал KTLA со ссылкой на Национальную службу парков, декорации находились на территории Ранчо Парамаунт площадью около тысячи гектаров в горах Санта-Моника.

По словам представителя парковой службы, в районе всё еще идет борьба с огнем, поэтому специалисты не могут оценить ущерб, нанесенный пожарами.

8 ноября в штате в связи со стремительно распространяющимися лесными пожарами была объявлена массовая эвакуация. Огонь добрался до построек в городе Парадайс, всего под угрозой разрушения находятся 17 тыс. строений. В округах Лос-Анджелес и Вентура введен режим чрезвычайного положения. В результате пожара погибли как минимум пять человек.

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