Декорации города времен Дикого Запада сгорели в Калифорнии

Лесные пожары в штате Калифорния уничтожили уникальный городок-декорацию из фильмов о Диком Западе.

Как сообщает телеканал KTLA со ссылкой на Национальную службу парков, декорации находились на территории Ранчо Парамаунт площадью около тысячи гектаров в горах Санта-Моника.

По словам представителя парковой службы, в районе всё еще идет борьба с огнем, поэтому специалисты не могут оценить ущерб, нанесенный пожарами.

We are sorry to share the news that the #WoolseyFire has burned Western Town at #ParamountRanch in Agoura. We do not have any details or photos, but it is our understanding that the structures have burned. This area is an active part of the incident and we cannot access it. pic.twitter.com/oC4n7KR8ZT