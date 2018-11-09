Лесной пожар охватил строения в калифорнийском Парадайсе

Власти калифорнийского города Парадайс эвакуируют местных жителей из-за уничтожающего строения лесного пожара.

Как сообщает местное издание Paradise Post со ссылкой на представителя пожарной службы, лес загорелся в четверг утром и, по последним данным, огонь охватил уже более 3,2 тыс. га. Известно о двух пострадавших, которые были госпитализированы с ожогами.

Всего из города были эвакуированы около 27 тыс. человек. По данным газеты, на выезде из города образовались многокилометровые пробки, и жители покидают город пешком.

По некоторым данным, в охваченном пожаром городе остаются люди. Они могут быть заблокированы в жилых домах и офисе шерифа.

В сентябре из-за мощного лесного пожара свои дома были вынуждены покинуть сотни жителей итальянской Тосканы.