Пять человек погибли в результате лесных пожаров в Калифорнии

Как минимум пять человек стали жертвами лесных пожаров в штате Калифорния.

Как пишет Associated Press со ссылкой на местные власти, погибших обнаружили в сгоревших машинах.

Flames consumed a Kentucky Fried Chicken yesterday as the Camp Fire tore through Paradise, Calif. | Photo Noah Berger pic.twitter.com/Rs5XgFuiAL — AP Images (@AP_Images) November 9, 2018

8 ноября в штате в связи со стремительно распространяющимися лесными пожарами была объявлена массовая эвакуация. Огонь добрался до построек в городе Парадайс, всего под угрозой разрушения находятся 17 тыс. строений. В округах Лос-Анджелес и Вентура введен режим чрезвычайного положения.