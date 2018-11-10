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Пять человек погибли в результате лесных пожаров в Калифорнии

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Фото: REUTERS/Eric Thayer
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Как минимум пять человек стали жертвами лесных пожаров в штате Калифорния.

Как пишет Associated Press со ссылкой на местные власти, погибших обнаружили в сгоревших машинах.

8 ноября в штате в связи со стремительно распространяющимися лесными пожарами была объявлена массовая эвакуация. Огонь добрался до построек в городе Парадайс, всего под угрозой разрушения находятся 17 тыс. строений. В округах Лос-Анджелес и Вентура введен режим чрезвычайного положения.

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