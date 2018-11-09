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Три ребенка погибли при пожаре в Волгоградской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Трое детей, включая шестимесячного младенца, погибли при пожаре в городе Ленинск Волгоградской области, сообщает «РИА Новости».

Возгорание началось около 17 часов, загорелся частный дом. «После ликвидации пожара при разборе завалов обнаружены тела троих детей — шести месяцев, двух лет и четырех лет», — рассказали в ГУ МЧС.

По данным ведомства, во время пожара в доме были только дети. Когда началось задымление, хозяйка дома не смогла зайти внутрь и вызвала спасателей. К их приезду жилище было объято огнем.

Следственный отдел по области организовал доследственную проверку.

Ранее, 22 августа, в Ольховском районе Волгоградской области при пожаре в частном доме погибли три ребенка — 12-летний мальчик и два его брата 11 лет. Когда начался пожар, дети находились в помещении одни. Старший сын женщины, заметившей возгорание с улицы, не смог войти в здание и вызвал пожарных, но спасти детей не удалось.

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