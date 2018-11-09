Цех по производству пластика загорелся в подмосковной Балашихе

В Балашихе загорелся цех по производству пластика. Инцидент произошел по адресу Саввинская, 12. По предварительным данным, никто не пострадал.

Как сообщили в главном управлении МЧС по Московской области, прибывшим на место пожарным удалось локализовать пламя на площади 700 кв. м, ведется проливка конструкций. Сейчас там работает специальная лаборатория по замеру предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе, сообщает «Интерфакс».

В ночь на 9 ноября в Комсомольске-на-Амуре произошел пожар на складе автотехники. Огонь охватил не менее 700 кв. м.