Склад автотехники загорелся в Комсомольске-на-Амуре

Пожар произошел на складе автотехники в Комсомольске-на-Амуре. Огонь охватил 700 кв. м, сообщили в главке МЧС по Хабаровскому краю.

По информации ведомства, склад на Северном шоссе загорелся в районе 06:00 пятницы по местному времени (23:00 мск четверга). На его территории находилось семь автомобилей и два баллона с газом, а также катер.

Как уточняет «РИА Новости», в тушении пожара задействованы 25 человек и семь единиц техники. По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал.

Крупный пожар произошел 8 ноября в Иркутской области. На предприятии в поселке Марково загорелся мебельный цех.