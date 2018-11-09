Прямой эфир

Склад автотехники загорелся в Комсомольске-на-Амуре

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пожар произошел на складе автотехники в Комсомольске-на-Амуре. Огонь охватил 700 кв. м, сообщили в главке МЧС по Хабаровскому краю.

По информации ведомства, склад на Северном шоссе загорелся в районе 06:00 пятницы по местному времени (23:00 мск четверга). На его территории находилось семь автомобилей и два баллона с газом, а также катер.

Как уточняет «РИА Новости», в тушении пожара задействованы 25 человек и семь единиц техники. По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал.

Крупный пожар произошел 8 ноября в Иркутской области. На предприятии в поселке Марково загорелся мебельный цех.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В РПЦ призвали усилить охрану строящихся храмов в Москве после пожаров
Крупный пожар произошел на маслоперерабатывающем заводе под Одессой

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017