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Три человека погибли при пожаре в Ленинградской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Три человека погибли при пожаре в шиномонтажной мастерской в Ленинградской области. Еще двое, по предварительным данным, пострадали, пишет «Интерфакс».

Горение уже ликвидировано. В здании шиномонтажа была жилая надстройка, рассказали спасатели.

Пожар произошел в поселке Мурино Всеволожского района, его площадь составила около 400 кв. м, сообщает региональное управление МЧС.

Очевидцы рассказали Пятому каналу, что огонь уже перекинулся на соседнее здание.

Ранее 9 ноября в подмосковной Балашихе загорелся цех по производству пластмассы. По предварительным данным, никто не пострадал. На месте происшествия начала работу специальная лаборатория по замеру предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

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