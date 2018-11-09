Три человека погибли при пожаре в Ленинградской области

Три человека погибли при пожаре в шиномонтажной мастерской в Ленинградской области. Еще двое, по предварительным данным, пострадали, пишет «Интерфакс».

Горение уже ликвидировано. В здании шиномонтажа была жилая надстройка, рассказали спасатели.

Пожар произошел в поселке Мурино Всеволожского района, его площадь составила около 400 кв. м, сообщает региональное управление МЧС.

Очевидцы рассказали Пятому каналу, что огонь уже перекинулся на соседнее здание.

Ранее 9 ноября в подмосковной Балашихе загорелся цех по производству пластмассы. По предварительным данным, никто не пострадал. На месте происшествия начала работу специальная лаборатория по замеру предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.