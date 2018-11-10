Кролики не могут вернуться в свои норы из-за лесных пожаров в Калифорнии

Кроликов напугал сильный пожар в американском штате Калифорния, из-за которого норы животных оказались в огне, а сами они в настоящей ловушке. Об этом сообщил телеканал SBS2.

Зверьки оказались буквально на улице. Телеканал опубликовал видео, на котором кролики прижимаются к домам, так как не могут вернуться в свои жилища, пишет РЕН ТВ.

8 ноября в штате в связи со стремительно распространяющимися лесными пожарами была объявлена массовая эвакуация. Огонь добрался до построек в городе Парадайс, всего под угрозой разрушения находятся 17 тыс. строений.

В округах Лос-Анджелес и Вентура введен режим чрезвычайного положения. В результате пожара погибли как минимум пять человек.