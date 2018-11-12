Дом Майли Сайрус сгорел во время лесных пожаров в Калифорнии

Лесные пожары в американском штате Калифорния уничтожили дом певицы Майли Сайрус. О причиненном ущербе артистка рассказала 12 ноября в своем микроблоге в Twitter.

«Я совершенно опустошена из-за пожаров, затронувших мой район. Но мне повезло. Мои животные и любовь всей моей жизни сейчас находятся в безопасности, и это все, что сейчас имеет значение. Моего дома больше нет, зато навсегда останутся воспоминания о времени, которое мы проводили в нем с семьей и друзьями», — написала певица.

Сайрус призналась, что благодарна за все, что у нее есть, а также выразила признательность пожарным. Кроме того, артистка опубликовала ряд благотворительных ресурсов, через которые можно сделать пожертвования пострадавшим от пожаров.

В Калифорнии с 10 ноября действует режим ЧС из-за природных пожаров. В результате катаклизмов погибло более 31 человека. Пожары также уничтожили дома шотландского актера Джерарда Батлера и музыканта из Канады Нила Янга.