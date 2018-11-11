Трамп назвал «катастрофическими» разрушения от пожаров в Калифорнии

Президент США Дональд Трамп назвал разрушения в результате лесных пожаров в штате Калифорния катастрофическими.

На своей странице в Twitter глава Белого дома рассказал, что с пожарами сражаются более 4 тыс. человек. Их площадь составляет уже 690 кв. км. Также он выразил сочувствие семьям 11 погибших и всем эвакуированным, пишет «РИА Новости».

More than 4,000 are fighting the Camp and Woolsey Fires in California that have burned over 170,000 acres. Our hearts are with those fighting the fires, the 52,000 who have evacuated, and the families of the 11 who have died. The destruction is catastrophic. God Bless them all. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2018

Кроме того, Трамп призвал всех жителей слушать указания местных и государственных чиновников, чтобы вовремя эвакуироваться, если пожар продолжит распространяться.

These California fires are expanding very, very quickly (in some cases 80-100 acres a minute). If people don’t evacuate quickly, they risk being overtaken by the fire. Please listen to evacuation orders from State and local officials! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2018

8 ноября сообщалось, что в Калифорнии объявлена эвакуация. В ее северной части пожар охватил более 36 тыс. га и уничтожил почти 7 тыс. построек, став самым разрушительным в истории штата. В округах Лос-Анджелес и Вентура введен режим чрезвычайного положения. В южном регионе сгорело свыше 150 домов. В связи с гибелью людей начато расследование.

Вину за стихийное бедствие президент США Дональд Трамп возложил на местные власти, пригрозив лишить их финансирования.

До сих пор самым разрушительным в истории Калифорнии считался пожар Tubbs на севере штата, ближе к побережью. Он произошел в октябре 2017 года, охватил почти 15 тыс. га и уничтожил более 5,5 тыс. построек.