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Трамп назвал «катастрофическими» разрушения от пожаров в Калифорнии

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Фото: REUTERS/Eric Thayer
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Президент США Дональд Трамп назвал разрушения в результате лесных пожаров в штате Калифорния катастрофическими.

На своей странице в Twitter глава Белого дома рассказал, что с пожарами сражаются более 4 тыс. человек. Их площадь составляет уже 690 кв. км. Также он выразил сочувствие семьям 11 погибших и всем эвакуированным, пишет «РИА Новости».

Кроме того, Трамп призвал всех жителей слушать указания местных и государственных чиновников, чтобы вовремя эвакуироваться, если пожар продолжит распространяться.

8 ноября сообщалось, что в Калифорнии объявлена эвакуация. В ее северной части пожар охватил более 36 тыс. га и уничтожил почти 7 тыс. построек, став самым разрушительным в истории штата. В округах Лос-Анджелес и Вентура введен режим чрезвычайного положения. В южном регионе сгорело свыше 150 домов. В связи с гибелью людей начато расследование.

Вину за стихийное бедствие президент США Дональд Трамп возложил на местные власти, пригрозив лишить их финансирования.

До сих пор самым разрушительным в истории Калифорнии считался пожар Tubbs на севере штата, ближе к побережью. Он произошел в октябре 2017 года, охватил почти 15 тыс. га и уничтожил более 5,5 тыс. построек.

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