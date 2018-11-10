Трамп обвинил в лесных пожарах Калифорнии власти штата

Президент США Дональд Трамп возложил вину за лесные пожары в Калифорнии на власти штата. Об этом американский лидер написал в субботу, 10 ноября, в Twitter.

Глава Белого дома пригрозил лишить виновных федерального финансирования, если не будет решена проблема нецелевого использования выделяемых на борьбу со стихией денег.

«Миллиарды долларов выделяются каждый год, а люди продолжают гибнуть, и всё из-за плохого управления лесами. Решите проблему немедленно или федеральных средств больше не будет», — заявил он.

8 ноября сообщалось, что в Калифорнии объявлена эвакуация. Лесной пожар на севере штата охватил более 36 тыс. га и уничтожил почти 7 тыс. построек, став самым разрушительным в истории штата. В округах Лос-Анджелес и Вентура введен режим чрезвычайного положения. В результате инцидента погибли как минимум пять человек.