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Трамп обвинил в лесных пожарах Калифорнии власти штата

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Фото: Global Look Press/Joel Angel Juarez
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Президент США Дональд Трамп возложил вину за лесные пожары в Калифорнии на власти штата. Об этом американский лидер написал в субботу, 10 ноября, в Twitter.

Глава Белого дома пригрозил лишить виновных федерального финансирования, если не будет решена проблема нецелевого использования выделяемых на борьбу со стихией денег.

«Миллиарды долларов выделяются каждый год, а люди продолжают гибнуть, и всё из-за плохого управления лесами. Решите проблему немедленно или федеральных средств больше не будет», — заявил он.

8 ноября сообщалось, что в Калифорнии объявлена эвакуация. Лесной пожар на севере штата охватил более 36 тыс. га и уничтожил почти 7 тыс. построек, став самым разрушительным в истории штата. В округах Лос-Анджелес и Вентура введен режим чрезвычайного положения. В результате инцидента погибли как минимум пять человек.

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