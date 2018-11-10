Названа возможная причина пожара в гипермаркете «Лента» в Петербурге

Причиной пожара в гипермаркете «Лента» в Санкт-Петербурге могла стать неисправность электрооборудования под кровлей торгового центра. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

В ведомстве также уточнили, что возгорание могло произойти из-за короткого замыкания.

Инцидент произошел утром 10 ноября в здании на набережной Обводного канала. Площадь пожара составила почти 5 тыс. кв. м. Крыша гипермаркета обрушилась. Около 800 человек были эвакуированы из здания.

Как сообщили в МЧС, сейчас пожар удалось локализовать на площади около 600 кв. м. Пострадавших в результате происшествия, по данным ведомства, нет.