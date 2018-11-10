В Калифорнии пожар подступил к домам Ким Кардашьян и других знаменитостей

Американские знаменитости оказались среди тысяч людей, которых эвакуировали из-за пожара, вспыхнувшего в середине неделе в калифорнийском округе Вентура. В Малибу уже покинули свои дома Ким Кардашьян, Игги Азалия, Шер, Гильермо дель Торо и Леди Гага.

Ким Кардашьян в Twitter она написала, что пламя уже распространилось на территорию, где находится ее дом, однако пожарным удалось сдержать распространение огня. Шер написала, что беспокоится за свой дом, так как дома ее друзей сгорели, но ничего не может поделать, цитирует ТАСС.

I heard the flames have hit our property at our home in Hidden Hills but now are more contained and have stopped at the moment. It doesn’t seems like it is getting worse right now, I just pray the winds are in our favor. God is good. I’m just praying everyone is safe 🙏🏼 — Kim Kardashian West (@KimKardashian) November 9, 2018

Известный режиссер Гильермо дель Торо тоже покинул свой Bleak House. В доме он собрал целую коллекцию книг, эскизов к фильмам, костюмов, предметов реквизита, фигурок монстров. Он написал в Twitter, что ему жаль всего этого, но он хочет сохранить жизнь.

Evacuated last night. Bleak House and the collection may be endangered but the gift of life remains. Thousand Oaks and Agoura are still in danger. Malibu is being evacuated. — Guillermo del Toro (@RealGDT) November 9, 2018

А вот режиссер фантастического боевика «Доктор Стрэндж» Скотт Дерриксон уже потерял свой дом. На своей странице он сообщил, что дом сгорел, но самое главное, что его семья находится в безопасности.

We lost our home, but we are all safe and that’s the important thing. Gonna be offline for awhile. — Scott Derrickson (@scottderrickson) November 9, 2018

8 ноября в штате в связи со стремительно распространяющимися лесными пожарами была объявлена массовая эвакуация. Огонь добрался до построек в городе Парадайс, всего под угрозой разрушения находятся 17 тыс. строений. В округах Лос-Анджелес и Вентура введен режим чрезвычайного положения. В результате пожара погибли как минимум пять человек.