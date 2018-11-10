В Калифорнии пожар подступил к домам Ким Кардашьян и других знаменитостей
Американские знаменитости оказались среди тысяч людей, которых эвакуировали из-за пожара, вспыхнувшего в середине неделе в калифорнийском округе Вентура. В Малибу уже покинули свои дома Ким Кардашьян, Игги Азалия, Шер, Гильермо дель Торо и Леди Гага.
Ким Кардашьян в Twitter она написала, что пламя уже распространилось на территорию, где находится ее дом, однако пожарным удалось сдержать распространение огня. Шер написала, что беспокоится за свой дом, так как дома ее друзей сгорели, но ничего не может поделать, цитирует ТАСС.
Известный режиссер Гильермо дель Торо тоже покинул свой Bleak House. В доме он собрал целую коллекцию книг, эскизов к фильмам, костюмов, предметов реквизита, фигурок монстров. Он написал в Twitter, что ему жаль всего этого, но он хочет сохранить жизнь.
А вот режиссер фантастического боевика «Доктор Стрэндж» Скотт Дерриксон уже потерял свой дом. На своей странице он сообщил, что дом сгорел, но самое главное, что его семья находится в безопасности.
8 ноября в штате в связи со стремительно распространяющимися лесными пожарами была объявлена массовая эвакуация. Огонь добрался до построек в городе Парадайс, всего под угрозой разрушения находятся 17 тыс. строений. В округах Лос-Анджелес и Вентура введен режим чрезвычайного положения. В результате пожара погибли как минимум пять человек.