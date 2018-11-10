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В петербургском гипермаркете произошел пожар площадью почти 5 тыс. кв. м

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Фото: РЕН ТВ
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В гипермаркете «Лента» в Санкт-Петербурге произошел пожар, площадь которого составила почти 5 тыс. кв. м. Об этом заявил представитель экстренных служб города.

«Площадь пожара составляет 4,8 тыс. кв. м. Эвакуированы 750 человек», — приводит его слова «РИА Новости»

Инцидент произошел утром в субботу, 10 ноября, на набережной Обводного канала. 

По информации телеканала РЕН ТВ, загорелась крыша гипермаркета. 

9 ноября стало известно, что трое детей, включая шестимесячного младенца, погибли при пожаре в городе Ленинск Волгоградской области.

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