В петербургском гипермаркете произошел пожар площадью почти 5 тыс. кв. м

В гипермаркете «Лента» в Санкт-Петербурге произошел пожар, площадь которого составила почти 5 тыс. кв. м. Об этом заявил представитель экстренных служб города.

«Площадь пожара составляет 4,8 тыс. кв. м. Эвакуированы 750 человек», — приводит его слова «РИА Новости».

Инцидент произошел утром в субботу, 10 ноября, на набережной Обводного канала.

По информации телеканала РЕН ТВ, загорелась крыша гипермаркета.

9 ноября стало известно, что трое детей, включая шестимесячного младенца, погибли при пожаре в городе Ленинск Волгоградской области.