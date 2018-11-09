Увеличилось число погибших при пожаре в шиномонтаже в Ленобласти

Число погибших при пожаре в здании шиномонтажа в Ленинградской области увеличилось до пяти. Ранее сообщалось о трех жертвах.

Как рассказали «РИА Новости» в пресс-службе регионального ГУМЧС, тело пятого погибшего обнаружили при разборе завалов. При пожаре пострадали два человека, их состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Один госпитализирован в ожоговое отделение Токсовской районной больницы, второй пострадавший находится в травматологическом отделении с переломом ноги.

Пожар начался 9 ноября около 8:00 мск в здании шиномонтажа на улице Веселая в поселке Мурино Всеволожского района. Площадь возгорания составила 400 кв. м, к настоящему времени открытое горение ликвидировано. Как сообщает «Федеральное агентство новостей», причина пожара на данный момент выясняется.

Следственные органы начали проверку по факту инцидента. Дознание проведет отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района.

6 ноября в подмосковном Пушкино сгорел склад площадью 1,2 тыс. кв. м., пострадавших не было.