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Появилось видео с места пожара в петербургском гипермаркете

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Фото: РЕН ТВ
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Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с места пожара в гипермаркете «Лента» на набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге.

Утром в субботу, 10 ноября, в здании произошел пожар, площадь которого составила почти 5 тыс. кв. м. Были эвакуированы 750 человек. Сообщалось об одном пострадавшем. В гипермаркете рухнула кровля. Как уточнили в оперативном штабе, обрушение произошло на площади 3200 кв. м.

В МЧС заявили, что к настоящему моменту возгорание удалось локализовать. В ведомстве также опровергли информацию о пострадавшем в результате инцидента.

«Никто не пострадал. Информация о якобы одном пострадавшем не соответствует действительности», — сказал начальник управления информационного обеспечения городского главка МЧС Андрей Литовка, которого цитирует «Интерфакс»

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