В загоревшемся петербургском гипермаркете рухнула кровля

В горящем здании гипермаркета «Лента» на набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге обрушилась кровля. Об этом заявили в пресс-службе городского управления МЧС.

«Кровля рухнула полностью по всему зданию», — говорится в сообщении.

Как уточнили в оперативном штабе, обрушение произошло на площади 3200 кв. м.

Утром в субботу, 10 ноября, в здании произошел пожар, площадь которого составила почти 5 тыс. кв. м. Были эвакуированы 750 человек. По предварительной информации, пострадал один человек. Сейчас на месте работают городские экстренные службы.