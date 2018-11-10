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В загоревшемся петербургском гипермаркете рухнула кровля

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Фото: РЕН ТВ
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В горящем здании гипермаркета «Лента» на набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге обрушилась кровля. Об этом заявили в пресс-службе городского управления МЧС. 

«Кровля рухнула полностью по всему зданию», — говорится в сообщении.

Как уточнили в оперативном штабе, обрушение произошло на площади 3200 кв. м. 

Утром в субботу, 10 ноября, в здании произошел пожар, площадь которого составила почти 5 тыс. кв. м. Были эвакуированы 750 человек. По предварительной информации, пострадал один человек. Сейчас на месте работают городские экстренные службы.

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