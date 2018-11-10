Лесной пожар в Калифорнии стал самым разрушительным в истории штата

Лесной пожар Camp, бушующий на севере Калифорнии, стал самым разрушительным за всю историю штата. Сейчас он охватывает более 36 га и уже уничтожил около 7 тыс. построек.

Как пишет San Francisco Chronicle, причина пожара, который начался утром 8 ноября, на данный момент неизвестна, однако компания Pacific Gas and Electric Co. заявила, что еще до начала возгорания пострадала высоковольтная линия электропередачи.

В 2017 году на территории Соединенных Штатов бушевали лесные пожары. В Калифорнии был зафиксирован пожар Tubbs, который стал тогда самым разрушительным. Его площадь составила более 15 га, он уничтожил около 5,5 тыс. зданий, на устранение последствий ушло $18 млрд.

8 ноября в штате в связи со стремительно распространяющимися лесными пожарами была объявлена массовая эвакуация. Около 250 тыс. человек покинули свои жилища. Огонь добрался до построек в городе Парадайс, всего под угрозой разрушения находятся 17 тыс. строений.

Президент США Дональд Трамп объявил в Калифорнии режим чрезвычайной ситуации. По предварительным данным, стихия унесла жизни минимум девяти человек.