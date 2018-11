Лесные пожары в Калифорнии лишили домов Джерарда Батлера и Нила Янга

Лесные пожары в Калифорнии лишили домов шотландского актера Джерарда Батлера и музыканта из Канады Нила Янга. Недвижимость знаменитостей сгорела дотла.

Батлер показал фотографию сгоревшего дома в Малибу на своей странице в Twitter. По словам актера, он вернулся к дому после эвакуации. Он отметил мужество огнеборцев и поблагодарил пожарное управление Лос-Анджелеса.

Returned to my house in Malibu after evacuating. Heartbreaking time across California. Inspired as ever by the courage, spirit and sacrifice of firefighters. Thank you @LAFD. If you can, support these brave men and women at https://t.co/ei7c7F7cZx. pic.twitter.com/AcBcLtKmDU