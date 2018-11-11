Актер Чарли Шин потерял родителей при пожаре в Малибу

Американский актер и лауреат премии «Золотой глобус» Чарли Шин заявил, что не может найти родителей после пожара в Малибу. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

Актер рассказал журналистам, что Мартин и Джанет Шин пропали без вести и не выходят на связь. После этого репортерам удалось разыскать информацию о пропавших. Оказалось, что спасатели вовремя их эвакуировали, и они выжили. Отец артиста признался, что это был самый страшный пожар, который он когда-либо видел за 48 лет жизни в Малибу.

8 ноября сообщалось, что в Калифорнии объявлена эвакуация. В ее северной части пожар охватил более 36 тыс. га и уничтожил почти 7 тыс. построек, став самым разрушительным в истории штата. В округах Лос-Анджелес и Вентура введен режим чрезвычайного положения. В южном регионе сгорело свыше 150 домов. В связи с гибелью людей начато расследование.

Вину за стихийное бедствие президент США Дональд Трамп возложил на местные власти, пригрозив лишить их финансирования. По последним данным, в результате пожаров, погибли уже 25 человек.