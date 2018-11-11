Крупный пожар в «новой Москве» ликвидирован

Пожар в одноэтажном металлическом ангаре в «новой Москве» ликвидирован. Соответствующая информация опубликована в воскресенье, 11 ноября, на сайте столичного ГУ МЧС России.

«Принятыми мерами в 6:36 пожар был локализован, а в 8:30 — ликвидирован», — указывается в сообщении.

В результате происшествия частично обрушилась кровля на площади около 50 кв. м. Пострадавших нет. Обстоятельства и причины инцидента выясняются.

Пожаре в ангаре произошел 11 ноября по адресу: ул. Адмирала Корнилова, владение 5. Общая площадь возгорания составила около 200 кв. м. В Сети размещено видео ЧП. На кадрах видно, как пламя охватывает ангар. При этом постоянно раздаются хлопки.

В Омской области во время пожара в частном доме в ночь на 11 ноября погибли двое детей и их отец. Мать успела спасти третьего ребенка. Как уточнили в региональном МЧС, пожар возник в результате короткого замыкания электропроводки.