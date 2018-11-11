Прямой эфир

Крупный пожар в «новой Москве» ликвидирован

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пожар в одноэтажном металлическом ангаре в «новой Москве» ликвидирован. Соответствующая информация опубликована в воскресенье, 11 ноября, на сайте столичного ГУ МЧС России.

«Принятыми мерами в 6:36 пожар был локализован, а в 8:30 — ликвидирован», — указывается в сообщении.

В результате происшествия частично обрушилась кровля на площади около 50 кв. м. Пострадавших нет. Обстоятельства и причины инцидента выясняются.

Пожаре в ангаре произошел 11 ноября по адресу: ул. Адмирала Корнилова, владение 5. Общая площадь возгорания составила около 200 кв. м. В Сети размещено видео ЧП. На кадрах видно, как пламя охватывает ангар. При этом постоянно раздаются хлопки.

В Омской области во время пожара в частном доме в ночь на 11 ноября погибли двое детей и их отец. Мать успела спасти третьего ребенка. Как уточнили в региональном МЧС, пожар возник в результате короткого замыкания электропроводки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Число жертв лесных пожаров в Калифорнии достигло 25
В Томске произошел пожар в исправительной колонии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017