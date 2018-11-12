Число жертв лесных пожаров в Калифорнии увеличилось до 31

Число погибших при лесных пожарах в северной и южной частях американского штата Калифорния выросло до 31 человека.

Как сообщает AP, на севере штата в почти полностью выгоревшем городе Парадайс были обнаружены тела еще шести человек.

По данным полиции, остается неизвестной судьба 228 человек.

10 ноября президент США Дональд Трамп из-за лесных пожаров объявил режим чрезвычайной ситуации в Калифорнии.

Глава Белого дома также распорядился предоставить федеральную помощь местным властям. Площадь пожара составляет 362 кв. км.

Он разрушил около 7 тыс. построек, большинство из которых являются жилыми домами. Около 250 тыс. человек покинули свои жилища.

Ранее сообщалось, что стихия лишает жилищ не только людей, но и животных. Так, кролики не могут вернуться в норы, которые оказались в огне.