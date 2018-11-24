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Власти США признали влияние глобального потепления на рост лесных пожаров

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Фото: REUTERS/Stephen Lam
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Рост числа лесных пожаров и ураганов в США стал последствием изменений климата, говорится в совместном докладе американских правительственных агентств, опубликованном 23 ноября администрацией страны.

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Как пишет газета The Hill, в докладе отмечается, что с 1901 по 2016 год средняя температура в мире выросла на 1,8 градуса, и всё указывает на то, что изменения климата прежде всего связаны с деятельностью человека. При этом климатологи утверждают, что главной причиной потепления является выброс парниковых газов в атмосферу.

Издание предполагает, что администрация США намеренно опубликовала доклад в «черную пятницу», когда большинство граждан страны заняты покупками. Таким образом Вашингтон мог попытаться оставить эти выводы незамеченными.

В июне 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Парижского соглашения по климату, которое определяло план действий по сдерживанию глобального потепления. 22 ноября американский лидер в очередной раз усомнился в правдивости теории глобального потепления из-за прогнозируемого похолодания в США.

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