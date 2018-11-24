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Борьбу с глобальным потеплением признали невыгодной

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Фото: Global Look Press/Kevin Galvin
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Ученые Гарвардского университета пришли к выводу, что технология впрыскивания аэрозолей в атмосферу Земли для борьбы с глобальным потеплением невыгодна.

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Как говорится в пресс-релизе на Phys.org, принципиально данная технология возможна, но с нынешним уровнем развития техники является слишком дорогостоящей. Исследователи проанализировали различные методы доставки сульфатных аэрозолей в нижнюю часть стратосферы — на высоту около 20 км.

По мнению специалистов, впрыскивание возможно только при использовании специально разработанных для этого летательных аппаратов. Создание подходящей машины будет стоить более $2 млрд. При этом отмечается, что распыление сульфатов может непредсказуемым образом повлиять на климат.

Президент США Дональд Трамп ранее в очередной раз усомнился в феномене глобального потепления из-за надвигающихся холодов.

В декабре 2015 года около 200 стран мира подписали Парижское соглашение по климату. Оно определяет план действий государств по сдерживанию глобального потепления. В соответствии с соглашением все страны должны принять меры по снижению выбросов в окружающую среду и адаптации к изменениям климата. В июне 2017 года президент США объявил о выходе страны из соглашения.

Вопрос глобального потепления — один из самый спорных вопросов современной научной политики. В частности, климатические скептики отвергают или подвергают сомнению научный консенсус об антропогенном изменении климата.

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