Трамп усомнился в глобальном потеплении из-за морозов в США
Президент США Дональд Трамп засомневался в феномене глобального потепления из-за надвигающихся холодов.
«Жестокая и длительная волна холода может побить все рекорды. Что случилось с глобальным потеплением?», — написал американский лидер в Twitter.
Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие недели на северо-востоке Соединенных Штатов ожидается значительное похолодание. Так, например, в Нью-Йорке температура опустится до минус девяти градусов.
Ранее замдиректора по науке Института криосферы Земли Сибирского отделения РАН Дмитрий Дроздов рассказал, как глобальное потепление может сказаться на условиях жизни россиян.
По его словам, в результате климатических изменений жителям зоны вечной мерзлоты придется укреплять свои дома из-за ее ослабления, а в Ставропольском и Краснодарском краях для сельского хозяйства потребуется мощное орошение из-за возможной засухи.