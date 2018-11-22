Трамп усомнился в глобальном потеплении из-за морозов в США

Президент США Дональд Трамп засомневался в феномене глобального потепления из-за надвигающихся холодов.

«Жестокая и длительная волна холода может побить все рекорды. Что случилось с глобальным потеплением?», — написал американский лидер в Twitter.

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие недели на северо-востоке Соединенных Штатов ожидается значительное похолодание. Так, например, в Нью-Йорке температура опустится до минус девяти градусов.

Brutal and Extended Cold Blast could shatter ALL RECORDS - Whatever happened to Global Warming? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 22, 2018

Ранее замдиректора по науке Института криосферы Земли Сибирского отделения РАН Дмитрий Дроздов рассказал, как глобальное потепление может сказаться на условиях жизни россиян.

По его словам, в результате климатических изменений жителям зоны вечной мерзлоты придется укреплять свои дома из-за ее ослабления, а в Ставропольском и Краснодарском краях для сельского хозяйства потребуется мощное орошение из-за возможной засухи.