Прямой эфир

Трамп усомнился в глобальном потеплении из-за морозов в США

0
Фото: REUTERS/Leah Millis
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп засомневался в феномене глобального потепления из-за надвигающихся холодов.

«Жестокая и длительная волна холода может побить все рекорды. Что случилось с глобальным потеплением?», — написал американский лидер в Twitter.

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие недели на северо-востоке Соединенных Штатов ожидается значительное похолодание. Так, например, в Нью-Йорке температура опустится до минус девяти градусов.

Ранее замдиректора по науке Института криосферы Земли Сибирского отделения РАН Дмитрий Дроздов рассказал, как глобальное потепление может сказаться на условиях жизни россиян

По его словам, в результате климатических изменений жителям зоны вечной мерзлоты придется укреплять свои дома из-за ее ослабления, а в Ставропольском и Краснодарском краях для сельского хозяйства потребуется мощное орошение из-за возможной засухи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Орнитологи рассказали об опасности глобального потепления для птиц в Арктике
Опасных растений в Тюменской области стало больше из-за потепления

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017