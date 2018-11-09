Прямой эфир

Орнитологи рассказали об опасности глобального потепления для птиц в Арктике

0
Фото: РИА Новости/Вера Костамо
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глобальное потепление негативно скажется на численности куликов в Арктике. К такому выводу пришла международная группа ученых, в которую входит орнитолог МГУ имени М.В. Ломоносова, информирует пресс-служба университета.

Градус до потопа: климатологи оценили температурный предел «безаварийного» потепления
По мнению российских ученых, до таяния антарктического ледового щита осталось 1,6 градуса

Ученые определили, что вследствие изменений  климата на протяжении последних 70 лет хищники стали чаще разорять гнезда куликов. «Это явление наиболее выражено в Арктике и может привести к существенному сокращению численности северных видов куликов или даже к исчезновению некоторых из них», — приводит ТАСС выдержку из сообщения вуза.

Заключение, опубликованное в журнале Science, сделано на основе анализа данных о судьбе более 38 тыс. гнезд, созданных представителями 111 видов куликов. На данный момент в Арктике из-за агрессивного поведения хищников гибнет две трети всех гнезд водных птиц.

По мнению орнитологов, из-за глобального потепления существенно сократилась популяция мышевидных грызунов, которые служат основным кормом арктических хищников, и такие животные стали чаще разорять птичьи гнезда и поедать яйца куликов.

Кроме того, замдиректора по науке Института криосферы Земли Сибирского отделения РАН Дмитрий Дроздов полагает, что глобальное потепление может сказаться на российских гражданах, проживающих в зоне вечной мерзлоты, поскольку им придется укреплять свои дома из-за ее оттаивания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые рассказали о полном восстановлении озонового слоя
Опасных растений в Тюменской области стало больше из-за потепления

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017