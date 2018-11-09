Орнитологи рассказали об опасности глобального потепления для птиц в Арктике

Глобальное потепление негативно скажется на численности куликов в Арктике. К такому выводу пришла международная группа ученых, в которую входит орнитолог МГУ имени М.В. Ломоносова, информирует пресс-служба университета.

Ученые определили, что вследствие изменений климата на протяжении последних 70 лет хищники стали чаще разорять гнезда куликов. «Это явление наиболее выражено в Арктике и может привести к существенному сокращению численности северных видов куликов или даже к исчезновению некоторых из них», — приводит ТАСС выдержку из сообщения вуза.

Заключение, опубликованное в журнале Science, сделано на основе анализа данных о судьбе более 38 тыс. гнезд, созданных представителями 111 видов куликов. На данный момент в Арктике из-за агрессивного поведения хищников гибнет две трети всех гнезд водных птиц.

По мнению орнитологов, из-за глобального потепления существенно сократилась популяция мышевидных грызунов, которые служат основным кормом арктических хищников, и такие животные стали чаще разорять птичьи гнезда и поедать яйца куликов.

Кроме того, замдиректора по науке Института криосферы Земли Сибирского отделения РАН Дмитрий Дроздов полагает, что глобальное потепление может сказаться на российских гражданах, проживающих в зоне вечной мерзлоты, поскольку им придется укреплять свои дома из-за ее оттаивания.