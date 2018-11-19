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Число жертв пожаров в Калифорнии возросло до 80 человек

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Фото: Global Look Press/Joel Angel Juarez
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Число погибших при природных пожарах в Калифорнии увеличилось до 80 человек, еще 1202 человека числятся пропавшими без вести. Большинство жертв — из округа Бьютт, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на пожарную службу штата.

Ранее сообщалось о 76 погибших и 1276 пропавших. Президент США Дональд Трамп допустил, что число жертв стихии может возрасти до 600 человек.

По данным телеканала, 63 тела из 80 опознаны. 

С огнем борются более 8 тыс. человек и сотни единиц техники, в том числе бульдозеры, «супертанкер» Boeing-747 и танкеры DC-10.

Мощные лесные пожары бушуют в Калифорнии с начала ноября. Самый крупный из них — «Кэмп» — локализован лишь на 30%. Стихией охвачено порядка 59 тыс. га и разрушено более 12 тыс. строений, среди них дома знаменитых голливудских актеров и певцов.

В штате действует режим ЧС, эвакуировано более 300 тыс. человек. Американский лидер объявил регион зоной стихийного бедствия.

По данным синоптиков, природные пожары сменятся на оползни и подтопления — ожидается, что сильные дожди придут в регион через неделю.

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