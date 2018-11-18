Посольство РФ выразило соболезнования жителям Калифорнии в связи с пожарами

Соболезнования жителям Калифорнии в связи с бушующими в штате пожарами 18 ноября выразило посольство России в Вашингтоне.

«Мы выражаем наши самые глубокие соболезнования и искреннее сочувствие народу Калифорнии в связи с огромным ущербом и десятками человеческих жертв, вызванных разрушительными лесными пожарами», — цитирует дипломатов ТАСС.

Отмечается, что 76 человек уже признаны погибшими от огня, еще 1276 человек числятся пропавшими без вести.

Площадь пожара «Кэмп» составляет около 55 тыс. га, огнем охвачены леса в горной местности. Огонь уничтожил более 7,6 тыс. построек, большинство из которых — жилые дома. Кров потеряли в том числе певица Майли Сайрус, актер Джерард Батлер и музыкант Нил Янг.

С огнем борются более 8 тыс. человек и сотни единиц техники, в том числе бульдозеры, «супертанкер» Boeing-747 и танкеры DC-10.

18 ноября президент США Дональд Трамп признал, что число жертв пожаров в штате Калифорния может достичь 600 человек.