Медведев выразил соболезнования жителям Калифорнии в связи с пожарами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим от пожаров в Калифорнии во время краткой беседы с вице-президентом США Майклом Пенсом на полях саммита АТЭС. Об этом в воскресенье, 18 ноября, сообщает ТАСС.

Американский представитель поблагодарил российскую сторону за предложенную помощь в борьбе со стихийным бедствием.

В настоящее время Медведев продолжает работу на саммите АТЭС в столице Папуа – Новой Гвинеи. После его окончания он отправится на переговоры во Вьетнам.

Мощные лесные пожары стали самыми разрушительными в истории штата. 18 ноября президент США Дональд Трамп признал, что число жертв стихии в штате Калифорния может достичь 600 человек.

Накануне, 17 ноября, число жертв природного пожара на севере Калифорнии возросло с 71 до 76 человек. В общей сложности от стихии в Калифорнии погибло 79 человек. Еще 1276 человек числятся пропавшими без вести. В ряде округов Калифорнии действуют режимы чрезвычайной ситуации.

Площадь пожара «Кэмп» составляет около 55 тыс. га, огнем охвачены леса в горной местности. Огонь уничтожил более 7,6 тыс. построек, большинство из которых — жилые дома. Кров потеряли в том числе певица Майли Сайрус, актер Джерард Батлер и музыкант Нил Янг.

С огнем борются более 8 тыс. человек и сотни единиц техники, в том числе бульдозеры, «супертанкер» Boeing-747 и танкеры DC-10.