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Фото уцелевшего среди пожара в Калифорнии дома Энтони Хопкинса поразило Сеть

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Фото: twitter.com/jayunsplanet
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Пользователей соцсетей поразило фото дома актера Энтони Хопкинса, стоящего в целости посреди пепелища от лесного пожара в Калифорнии.

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На кадрах, снятых с воздуха, заметно, что дом оскароносного актера в Малибу не тронут разрушительной стихией, тогда как деревья и соседнее строение полностью сгорели.

Не пострадала от пожара даже лужайка Хопкинса. Пользователи Сети отметили, что дорогой особняк актера выглядит довольно сюрреалистично посреди такого пейзажа.

Однако некоторые не спешили радоваться, обратив внимание, что особняк оказался фактически на обрыве.

«Выглядит так, будто он сейчас соскользнет в Тихий океан», –– написал @jayunsplanet.

С ноября в Калифорнии действует режим ЧС, президент США Дональд Трамп объявил штат зоной стихийного бедствия.

Огонь охватил порядка 59 тыс. га и разрушил более 12 тыс. строений, среди которых дома певицы Майли Сайрус, актеров Джерарда Батлера и Лиама Хемсворта, а также музыканта Нила Янга.

По последним данным, жертвами стихии стали 74 человека. Еще более тысячи числятся пропавшими без вести.

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