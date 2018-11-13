Под плотным огнем: что происходит в охваченной пожарами Калифорнии

В Калифорнии бушуют одни из самых сильных лесных пожаров за всю историю наблюдений в штате. К понедельнику, 12 ноября, жертвами огня стали уже больше 30 человек, сотни тысяч людей были эвакуированы. В том числе свои дома в Малибу покидают и голливудские знаменитости. А кадры из охваченных огнем районов скорее напоминают декорации к масштабному блокбастеру, вот только происходит всё это в реальной жизни и с реальными людьми