Под плотным огнем: что происходит в охваченной пожарами Калифорнии

В Калифорнии бушуют одни из самых сильных лесных пожаров за всю историю наблюдений в штате. К понедельнику, 12 ноября, жертвами огня стали уже больше 30 человек, сотни тысяч людей были эвакуированы. В том числе свои дома в Малибу покидают и голливудские знаменитости. А кадры из охваченных огнем районов скорее напоминают декорации к масштабному блокбастеру, вот только происходит всё это в реальной жизни и с реальными людьми
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Фото: Getty Images/David McNew
Охваченная огнем вилла в районе городка Вулси Флэт. В пожаре Вулси погибли как минимум два человека
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Фото: Getty Images/The Washington Post/Kyle Grillot
Самым сильным пожарам здесь присваивают названия в зависимости от местности, в которой они происходят, —сейчас известно о пожарах Кэмп (он повлек больше всего жертв и разрушений), Вулси и Хилл
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Фото: Getty Images/Los Angeles Times/Wally Skalij
Эвакуировать спасателям приходится не только людей, но и домашних животных — эти лошади привязаны недалеко от домика спасателей, у самого берега океана
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Фото: TASS/AP/John Locher
Дом этих женщин — матери и дочери — сгорел в пожаре Кэмп. К пятнице, 9 ноября, огонь полностью уничтожил небольшой городок Парадайс. Всего сгорело 6,7 тыс. домов, что делает его одним из самых масштабных за всю историю штата (с момента, когда власти начали вести статистику)
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Фото: Gettyy Images/David McNew
Пожар Вулси охватил ранчо, когда-то принадлежавшее 40-му президенту США Рональду Рейгану. Оно располагалось в национальном парке Малибу Крик
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Фото: TASS/ZUMA/Erick Madrid
Борьба с огнем в Малибу — пожар Вулси охватил территорию округа Вентура, расположенного на юге штата, огонь приближается к знаменитому курорту
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Фото: REUTERS/Stephen Lam
Пожар Кэмп на севере штата на данный момент считается самым сильным — в огне погибли 23 человека (по другим данным — 29), огонь охватил больше 40 тыс. га
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Фото: Getty Images/Justin Sullivan
Пожарный переносит кошек, обнаруженных на дорогах в местности, разоренной пожаром Кэмп
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Фото: TASS/EPA/Mike Nelson
Пожар Вулси также уничтожил знаменитый городок Дикого Запада, построенный киностудией Paramount для съемок вестернов. Не так давно здесь проходили съемки популярного сериала «Мир Дикого Запада»
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Фото: TASS/AP/Marcio Jose Sanchez
Роджер Блоксберг и его жена Анна наблюдают за лесным пожаром, который бушует на холме недалеко от их дома
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Фото: REUTERS/Eric Thayer
Всего к понедельнику, 12 ноября, свои дома вынуждены были покинуть почти 250 тыс. жителей Калифорнии
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Фото: TASS/AP/Noah Berger
Губернатор штата Джерри Браун уже попросил президента США признать пожары стихийным бедствием, чтобы на ликвидацию последствий можно было получить средства из федерального бюджета. Дональд Трамп, в свою очередь, обвинил руководство штата в халатном отношении к управлению лесным хозяйством. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter
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Фото: REUTERS/Eric Thayer
Пожарные говорят, что из-за сильного ветра огонь продолжает распространяться, несмотря на их усилия — они призывают жителей заранее покидать свои дома. Кроме того, из-за погоды есть угроза возникновения огненных торнадо
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Фото: REUTERS/Eric Thayer
Из-за пожаров своих домов уже лишились актер Джерард Батлер и певица Майли Сайрус — они обратились к местным жителям с просьбой оказывать помощь пожарным
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Фото: REUTERS/Stephen Lam
Всего с огнем на всей территории штата сейчас борются около 8 тыс. расчетов
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Фото: Gettyy Images/The Washington Post/Mason Trinca
Пропавшими без вести в результате пожаров на севере и юге Калифорнии уже числятся больше 200 человек
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