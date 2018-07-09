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Горящая пора

Как в Калифорнии справляются с бушующими пожарами
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Фото: Global Look Press/US Marine Corps
Спасатели Калифорнии эвакуировали жителей более 750 домов в районах Делуз и О’Нил Хайтс. Огонь охватил площадь около 1,5 тыс. кв. км
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Фото: Global Look Press/Neal Waters
1 июля пожарные экипажи устранили несколько очагов возгорания в округе Лейк
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Фото: Global Look Press/Neal Waters
Распространению огня способствуют засушливый климат и сильный ветер
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Фото: Global Look Press/Neal Waters
Огонь в округе Лейк охватил территорию вдоль 20-го шоссе
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Фото: REUTERS
Пожарный тушит горящий дом в городе Голета, округ Санта-Барбара
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Фото: REUTERS
Тушение пожара в Голете, округ Санта-Барбара
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Фото: REUTERS
Тушение возгорания с помощью авиации в округе Риверсайд
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Фото: REUTERS
Пламя, охватывающее округа Йоло и Напа, к востоку от озера Беррисса
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Фото: REUTERS
Лесной пожар уничтожает жилые строения в Голете, Санта-Барбара
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Фото: REUTERS
Дым от пожара в Каньон Рамси
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