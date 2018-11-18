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Трамп признал возможные сотни жертв пожаров в Калифорнии

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Президент США Дональд Трамп признал, что число жертв пожаров в штате Калифорния может достичь 600 человек и назвал пожары, бушующие в штате Калифорния, монстром, которого необходимо остановить. Об этом глава Белого дома заявил телеканалу Fox News в субботу, 17 ноября.

«Мне говорят, что могли погибнуть не менее 600 человек, это стало известно до того, как мы с вами встретились», — заявил Трамп.

В пожарах он обвинил плохое управление Калифорнией, в том числе и недостаточную работу властей по предотвращению пожаров. 

В Калифорнии с 10 ноября действует режим ЧС из-за природных пожаров.

Среди прочего они уничтожили дома шотландского актера Джерарда Батлера, певицы Майли Сайрус и музыканта из Канады Нила Янга.

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