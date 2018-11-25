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Локализован природный пожар на севере Калифорнии

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Фото: REUTERS/Terray Sylvester
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Сотрудники экстренных служб полностью локализовали природный пожар на севере Калифорнии, стихийное бедствие признали самым разрушительным в истории американского штата.

В сообщении калифорнийского управления лесного хозяйства и пожарной охраны отмечается, что площадь полностью выгоревшей территории составила порядка 620 кв. км, 25 ноября передает ТАСС.

Лесной пожар Camp на севере Калифорнии бушует с 8 ноября, в огне погибли 84 человека, еще 870 человек числятся пропавшими без вести. Синоптики предупредили, что природные пожары сменятся на оползни и подтопления — ожидается, что сильные дожди придут в регион через неделю.

18 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших при пожарах в Калифорнии.

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