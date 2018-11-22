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Многие жители Калифорнии не были предупреждены о природном пожаре

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Фото: REUTERS/Terray Sylvester
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Большинство жителей американского округа Бьютт в штате Калифорния не были вовремя оповещены о начале природного пожара, ставшего самым крупным по числу жертв в истории штата, из-за нежелания властей вызвать панику. Об этом сообщила газета The New York Times.

Сотрудники издания пообщались с эвакуированными жителями города Парадайс, который находился в эпицентре пожара Camp, и выяснили, что большинство из них узнали о грозящей им опасности от соседей, а также от родственников и друзей.

Как пишет ТАСС, решение об оповещении принимал офис шерифа Бьютта Кори Хонеа. Он использовал систему «Красный код» для этих целей, однако она считается устаревшей. Для предупреждения используется звонок на номер телефона. Система хорошо работает только, если каждый житель на нее подписался, однако в Парадайсе на нее были подписаны единицы.

При этом шериф мог использовать федеральную систему, которая предупредила бы владельцев всех сотовых телефонов в зоне потенциального бедствия, но из-за боязни паники в регионе и транспортного коллапса, такой вариант был отвергнут.

Лесной пожар Camp на севере Калифорнии бушует с 8 ноября, он стал самым разрушительным в истории штата. Жертвами природного бедствия уже стали 84 человека, еще 870 человек числятся пропавшими без вести.

8 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших при пожарах в Калифорнии.

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В Калифорнии бушуют одни из самых сильных лесных пожаров за всю историю наблюдений в штате. К понедельнику, 12 ноября, жертвами огня стали уже больше 30 человек, сотни тысяч людей были эвакуированы. В том числе свои дома в Малибу покидают и голливудские знаменитости. А кадры из охваченных огнем районов скорее напоминают декорации к масштабному блокбастеру, вот только происходит всё это в реальной жизни и с реальными людьми
Фото: Getty Images/Los Angeles Times/Wally Skalij
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Охваченная огнем вилла в районе городка Вулси Флэт. В пожаре Вулси погибли как минимум два человека
Фото: Getty Images/David McNew
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Самым сильным пожарам здесь присваивают названия в зависимости от местности, в которой они происходят, —сейчас известно о пожарах Кэмп (он повлек больше всего жертв и разрушений), Вулси и Хилл
Фото: Getty Images/The Washington Post/Kyle Grillot
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Эвакуировать спасателям приходится не только людей, но и домашних животных — эти лошади привязаны недалеко от домика спасателей, у самого берега океана
Фото: Getty Images/Los Angeles Times/Wally Skalij
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Дом этих женщин — матери и дочери — сгорел в пожаре Кэмп. К пятнице, 9 ноября, огонь полностью уничтожил небольшой городок Парадайс. Всего сгорело 6,7 тыс. домов, что делает его одним из самых масштабных за всю историю штата (с момента, когда власти начали вести статистику)
Фото: TASS/AP/John Locher
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Пожар Вулси охватил ранчо, когда-то принадлежавшее 40-му президенту США Рональду Рейгану. Оно располагалось в национальном парке Малибу Крик
Фото: Gettyy Images/David McNew
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Борьба с огнем в Малибу — пожар Вулси охватил территорию округа Вентура, расположенного на юге штата, огонь приближается к знаменитому курорту
Фото: TASS/ZUMA/Erick Madrid
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Пожар Кэмп на севере штата на данный момент считается самым сильным — в огне погибли 23 человека (по другим данным — 29), огонь охватил больше 40 тыс. га
Фото: REUTERS/Stephen Lam
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Пожарный переносит кошек, обнаруженных на дорогах в местности, разоренной пожаром Кэмп
Фото: Getty Images/Justin Sullivan
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Пожар Вулси также уничтожил знаменитый городок Дикого Запада, построенный киностудией Paramount для съемок вестернов. Не так давно здесь проходили съемки популярного сериала «Мир Дикого Запада»
Фото: TASS/EPA/Mike Nelson
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Роджер Блоксберг и его жена Анна наблюдают за лесным пожаром, который бушует на холме недалеко от их дома
Фото: TASS/AP/Marcio Jose Sanchez
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Всего к понедельнику, 12 ноября, свои дома вынуждены были покинуть почти 250 тыс. жителей Калифорнии
Фото: REUTERS/Eric Thayer
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Губернатор штата Джерри Браун уже попросил президента США признать пожары стихийным бедствием, чтобы на ликвидацию последствий можно было получить средства из федерального бюджета. Дональд Трамп, в свою очередь, обвинил руководство штата в халатном отношении к управлению лесным хозяйством. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter
Фото: TASS/AP/Noah Berger
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Пожарные говорят, что из-за сильного ветра огонь продолжает распространяться, несмотря на их усилия — они призывают жителей заранее покидать свои дома. Кроме того, из-за погоды есть угроза возникновения огненных торнадо
Фото: REUTERS/Eric Thayer
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Из-за пожаров своих домов уже лишились актер Джерард Батлер и певица Майли Сайрус — они обратились к местным жителям с просьбой оказывать помощь пожарным
Фото: REUTERS/Eric Thayer
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Всего с огнем на всей территории штата сейчас борются около 8 тыс. расчетов
Фото: REUTERS/Stephen Lam
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Пропавшими без вести в результате пожаров на севере и юге Калифорнии уже числятся больше 200 человек
Фото: Gettyy Images/The Washington Post/Mason Trinca
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