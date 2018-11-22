Многие жители Калифорнии не были предупреждены о природном пожаре

Большинство жителей американского округа Бьютт в штате Калифорния не были вовремя оповещены о начале природного пожара, ставшего самым крупным по числу жертв в истории штата, из-за нежелания властей вызвать панику. Об этом сообщила газета The New York Times.

Сотрудники издания пообщались с эвакуированными жителями города Парадайс, который находился в эпицентре пожара Camp, и выяснили, что большинство из них узнали о грозящей им опасности от соседей, а также от родственников и друзей.

Как пишет ТАСС, решение об оповещении принимал офис шерифа Бьютта Кори Хонеа. Он использовал систему «Красный код» для этих целей, однако она считается устаревшей. Для предупреждения используется звонок на номер телефона. Система хорошо работает только, если каждый житель на нее подписался, однако в Парадайсе на нее были подписаны единицы.

При этом шериф мог использовать федеральную систему, которая предупредила бы владельцев всех сотовых телефонов в зоне потенциального бедствия, но из-за боязни паники в регионе и транспортного коллапса, такой вариант был отвергнут.

Лесной пожар Camp на севере Калифорнии бушует с 8 ноября, он стал самым разрушительным в истории штата. Жертвами природного бедствия уже стали 84 человека, еще 870 человек числятся пропавшими без вести.

8 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших при пожарах в Калифорнии.