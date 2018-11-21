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Шварценеггер раздал завтрак пожарным в Калифорнии

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Фото: Global Look Press/Wiese/face to face
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Актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер в городе Чико помог раздать завтрак пожарным, задействованным в тушении крупного лесного пожара. Об этом передает телеканал CBS13.

Артист совершил неожиданный визит к сотрудникам экстренных служб в Чико утром 21 ноября и сфотографировался с ними.

«Спасибо Арнольду Шварценеггеру за то, что зашел раздать завтрак пожарным, участвующим в тушении пожара Camp, и поднял дух ряду изнуренных ликвидаторов», — указано в сообщении местной пожарной службы в Twitter.

13 ноября певица Леди Гага доставила пиццу и кофе в один из эвакуационных центров Красного Креста в Лос-Анджелесе, где сейчас находятся жители Калифорнии, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за пожаров. Исполнительница приурочила благотворительную акцию к Всемирному дню добра.

Лесной пожар Camp на севере Калифорнии бушует с 8 ноября, он стал самым разрушительным в истории штата. Жертвами природного бедствия уже стали 84 человека, еще 870 человек числятся пропавшими без вести.18 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших при пожарах в Калифорнии.

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