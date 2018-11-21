Кардашьян и Уэст пожертвовали $500 тыс. пострадавшим от пожаров в США

Ким Кардашьян и Канье Уэст, а также представители брендов Yeezy и Adidas пожертвовали $500 тыс. в фонды помощи пострадавшим от лесных пожаров в США.

Кардашьян показала два чека по $200 тыс. в эфире передачи Ellen Show. Кроме того, чета Кардашьян–Уэст выделила $100 тыс. пожарному, который спас имущество своих соседей, когда его собственный дом сгорел.

Лесной пожар Camp на севере Калифорнии бушует с 8 ноября, он стал самым разрушительным в истории штата. Жертвами природного бедствия уже стали 84 человека, еще 870 человек числятся пропавшими без вести.

8 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших при пожарах в Калифорнии.