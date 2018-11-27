Ущерб от крупнейшего пожара в Калифорнии составит миллиарды долларов

Ущерб от самого разрушительного природного пожара в истории американского штата Калифорния оценивается в миллиарды долларов. Об этом 27 ноября сообщило агентство Associated Press со ссылкой на главу МВД США Райана Зинке.

«Есть много вещей, на которые я бы лучше потратил эти федеральные деньги, но я вынужден ликвидировать нанесенный ущерб», — заявил глава ведомства по итогам итогам поездки в город Парадайс на севере штата, который был полностью уничтожен пожаром «Кэмп».

При этом шериф округа Бьютт Кори Хонеа отметил, что число жертв пожара возросло до 88 человек. Спасатели не нашли новых останков, однако специалисты выяснили, что некоторые из найденных частей тел принадлежали разным людям, а не одному лицу, как считалось ранее. Кроме того, 203 человека всё еще числятся пропавшими без вести.

Как уточняет «Газета.ру» власти США уже выделили более $20 млн в качестве компенсации американцем, потерявшим свое жилье из-за стихийного бедствия.

Ранее сообщалось, что в огне погибли 84 человека. 25 ноября пожарным удалось полностью локализовать природный пожар на севере Калифорнии.