Путин назвал надежным инструментом Парижское соглашение по климату

Парижское соглашение по климату — надежный международно-правовой инструмент долгосрочного климатического регулирования. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин в пятницу, 30 ноября.

Российский лидер указал, что в настоящий момент важно завершить формирование свода правил по реализации соглашения, причем необходимо учитывать мнения всех заинтересованных сторон, передает «РИА Новости».

Ранее в этот день страны БРИКС (Россия, Китай, Индия, Бразилия, ЮАР) заявили о своей приверженности Парижскому соглашению. В заявлении говорится, что государства готовы в полном объеме выполнять взятые на себя обязательства.

Члены БРИКС также призвали развитые страны оказать финансовую и техническую поддержку развивающимся странам, а также содействие в реализации соглашения.

Парижское соглашение было подписано в 2015 году. Присоединившиеся к нему страны условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия.

В июне 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения. По его мнению, оно было «крайне нечестным» по отношению к США и могло нанести ущерб американским экономическим интересам. Кроме того, он считает, что это соглашение обогащает бы другие страны, такие как Индия и Китай.