Рекорды Арктики: в Заполярье зафиксировано беспрецедентное потепление

Средняя годовая температура воздуха в арктической зоне России была выше нормы на 3,23°С по итогам прошлого года, свидетельствуют данные Минприроды. Это рекордное потепление в XXI веке. Оно будет продолжаться и дальше, констатируют в министерстве. Это чревато серьезными последствиями, как биологическими, так и экономическими, считают эксперты. Например, если к концу века Северный Ледовитый океан практически освободится от льда, перевозка грузов станет гораздо быстрее и дешевле, но при этом регионы на побережье океана будут затоплены.

О рекордном потеплении в арктической зоне России в 2017 году сказано в проекте госдоклада о состоянии и охране окружающей среды в 2017 году, с которым ознакомились «Известия». Кроме того, в 2017 году в российской Арктике количество осадков превысило норму на 13%, указано в докладе. Максимальный отрыв от нормы был зафиксирован в Восточном секторе (территория Якутии и Чукотки): там средняя температура за год превысила норму на 4,07°С.

arctic1 Лето на Ямале Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov

В докладе Минприроды отмечено, что Восточный сектор был самым теплым во все сезоны. Летом рекордная сезонная температура наблюдалась в Европейском секторе. В целом из сезонов по всей российской Арктике самой теплой в прошлом году была весна.

К российской арктической зоне полностью относятся Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Чукотка, Ямало-Ненецкий АО. Частично к этой зоне относятся территории Архангельской области, Карелии, Республики Коми, Красноярского края, Якутии, а также острова, расположенные в Северном Ледовитом океане.

Произошедшее повышение температуры можно считать критичным, рассказали «Известиям» в Минприроды. Это ведет к таянию вечной мерзлоты, что чревато разрушениями объектов инфраструктуры (влияние на несущую способность свайных фундаментов), транспортными рисками (разрушение линейных объектов) и сокращением продолжительности эксплуатации зимних дорог по рекам, отметили в ведомстве. Кроме того, изменение температурно-ветрового режима влияет на рост скорости ветра, что особенно опасно для буровых установок на морском шельфе Арктики, рассказали в пресс-службе Минприроды.

arctic2 Изменение скорости ветра опасно для буровых установок на морском шельфе Арктики Фото: РИА Новости/Игорь Подгорный

Как отмечено в докладе, рост среднегодовой температуры наблюдается в арктической зоне с 1970-х годов и резко ускоряется в XXI веке. Прогноз Минприроды неутешительный: потепление будет продолжаться, а с какой интенсивностью — зависит от «будущих концентраций парниковых газов и других антропогенных воздействий». Обильные осадки в российской Арктике также продолжатся, как и изменения уровня снега, льда и вечной мерзлоты.

Глобальное потепление — термин широко известный, однако на разных территориях температура повышается с разной интенсивностью, объяснил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Например, в экваториальных широтах температура повышается не так заметно, так как в этой зоне очень много воды (океаны), которая остужает воздух. А вот в арктической зоне, особенно российской, среднегодовая температура повышается примерно в три раза быстрее, чем в южных широтах, рассказал эксперт. По его словам, такими темпами к концу нынешнего столетия Северный Ледовитый океан полностью освободится от льда в летний период. Это откроет новые экономические возможности — в частности, переправка грузов из Азии через Северный Ледовитый океан станет гораздо быстрее, чем через юг. Но в то же время будут и негативные последствия: многие регионы на побережье океана затопит, добавил специалист.

arctic3 Тающий лед у берегов Земли Франца-Иосифа Фото: РИА Новости/Илья Тимин

Дальнейшее потепление в арктической зоне России, из-за которого в том числе Северный Ледовитый океан может растаять, действительно неизбежно, причем наиболее заметно это будет в сибирской зоне, отметил ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков. Он также рассказал, что увеличение нормы осадков в этом случае закономерное явление — чем заметнее повышается температура, тем больше влаги будет содержать атмосфера.

Значительная часть международных исследований подтверждает факт глобального потепления. Даже если вскоре последует похолодание, жить «в тепле» предстоит ближайшие 30–50 или даже 100 лет, считает директор института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов. Эксперт также подтвердил, что потепление российской части Арктики действительно несет большие риски для инфраструктуры, построенной на вечной мерзлоте.

Эксперты также отметили, что со стороны государства сейчас уделяется особое внимание охране окружающей среды в арктической зоне. Как отмечается в докладе Минприроды, одной из главных целей государственной политики является «сохранение и обеспечение защиты природной среды Арктики, ликвидация экологических последствий хозяйственной деятельности в условиях возрастающей экономической активности и глобальных изменений климата». К основным мерам по обеспечению экологической безопасности в арктической зоне в Минприроды относят установление особых режимов природопользования и охраны окружающей среды, утилизацию токсичных промышленных отходов, обеспечение химической безопасности.