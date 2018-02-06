Прямой эфир

Таяние ледников северного полушария Земли приведет к катастрофе

0
Фото: Global Look Press/Paul Mayall
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американские геологи предупреждают, что таяние ледников на севером полушарии Земли приведет человечество к катастрофе. По данным ученых, в вечной мерзлоте скопилось 793 млн кг ртути, высвобождение данного вещества в подобном количестве чревато самыми непредсказуемыми последствиями.

«РИА Новости» пишет, что ртуть скапливалась в вечной мерзлоте не одно тысячелетие. В ходе исследования геологи взяли 13 образцов льда, который был взят на Аляске с 2004 по 2012 год, и сравнили его с образцами 11 тыс. тундровых почв. Оказалось, что в вечной мерзлоте содержание ртутит в десять раз больше, чем было получено в результате деятельности человека за последние 30 лет.

Ртуть при таянии ледников преобразуется в метилртуть, а это соединение, в свою очередь, способно поражать центральную нервную систему.

Ранее портал iz.ru сообщил, что процесс глобального потепления уже через 25 лет превратится в реальную угрозу жизни для десятков миллионов жителей Земли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые признали негативное влияние микроволновок на окружающую среду
Ученые выяснили причину смещения снега с горных вершин в Азии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017