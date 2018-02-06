Таяние ледников северного полушария Земли приведет к катастрофе

Американские геологи предупреждают, что таяние ледников на севером полушарии Земли приведет человечество к катастрофе. По данным ученых, в вечной мерзлоте скопилось 793 млн кг ртути, высвобождение данного вещества в подобном количестве чревато самыми непредсказуемыми последствиями.

«РИА Новости» пишет, что ртуть скапливалась в вечной мерзлоте не одно тысячелетие. В ходе исследования геологи взяли 13 образцов льда, который был взят на Аляске с 2004 по 2012 год, и сравнили его с образцами 11 тыс. тундровых почв. Оказалось, что в вечной мерзлоте содержание ртутит в десять раз больше, чем было получено в результате деятельности человека за последние 30 лет.

Ртуть при таянии ледников преобразуется в метилртуть, а это соединение, в свою очередь, способно поражать центральную нервную систему.

Ранее портал iz.ru сообщил, что процесс глобального потепления уже через 25 лет превратится в реальную угрозу жизни для десятков миллионов жителей Земли.