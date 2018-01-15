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Ученые рассказали, чем обернется глобальное потепление через 25 лет

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Patrick Pleul
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Разливы рек, повышение уровня воды в мировых водоемах и общее увеличение среднестатистического количества осадков станут следствием глобального потепления, которое через 25 лет превратится в реальную угрозу жизни для десятков миллионов жителей Земли. К такому выводу пришла международная группа ученых Потсдамского института изучения климатических изменений в Германии.

«Даже несмотря на значительное сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу в ближайшие 20–30 лет температура на Земле будет продолжать расти. Связанные с этим изменения в характере распределения количества осадков могут привести к увеличению риска паводков во всем мире», — говорится в аннотации к статье исследователей, опубликованной в Science Advances.

По оценке климатологов, в группе риска находятся регионы, расположенные в экваториальном поясе планеты, — большая часть территории США, Центральной Европы, северо-восточной и западной частей Африки, а также Индия, Китай и Индонезия.

Исследователи призвали международное сообщество уделить больше внимания проблемам изменения климата и сохранения окружающей среды. Хотя также в своей работе отметили, что выбранный ими временной промежуток в 25 лет связан с тем, что тенденцию к потеплению за это время изменить не удастся никакими способами.

Ранее директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил о том, что 2017 год стал самым теплым в истории России и побил рекорд 2016 года.

Как писал портал iz.ru 5 декабря, другая группа ученых пришла к выводу, что более четверти планеты может высохнуть, если Земля прогреется еще на один градус Цельсия.

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