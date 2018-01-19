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Ученые признали негативное влияние микроволновок на окружающую среду

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Фото: Global Look Press/Science Museum
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Микроволновые печи негативно влияют на окружающую среду. К такому выводу пришли ученые из Манчестерского университета. Пресс-релиз исследования опубликован на сайте вуза.

В докладе отмечается, что в год только в Евросоюзе СВЧ-печи вырабатывают столько же диоксида углерода, сколько 6,8 млн автомобилей — около 7,7 млн т. Такой объем выбросов является фактором, который существенно способствует глобальному потеплению.

При этом наибольший вред окружающей среде наносит низкая энергоэффективность микроволновок, отмечают специалисты. Они подсчитали, что СВЧ-печи в среднем по ЕС потребляют количество электроэнергии, эквивалентное годовой выработке трех крупных газоэлектростанций.

Проблемы утилизации также вызывают серьезное беспокойство у авторов исследования. По словам доктора Алехандро Гайего Шмидта, потребители в настоящее время приобретают новую технику до того, как старая выйдет из строя, так как электронные товары стали показателями статуса. «В результате выброшенное оборудование лидирует среди прочих видов отходов», — цитирует ученого ТАСС.

По мнению специалистов, уменьшить вредное воздействие микроволновых печей можно, объяснив жителям целесообразность продления срока службы бытовых приборов. Владельцам микроволновок также советуют отключать электротехнику после использования, пишут «Дни.Ру».

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