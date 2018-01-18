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Ученые выяснили причину смещения снега с горных вершин в Азии

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Фото: Global Look Press/Valeriy Kudryashov
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Существенные изменения в распределении снежного покрова азиатских гор обнаружили климатологи из Потсдамского университета Тэйлор Смит и Бодо Букхаген в Германии. При этом среднегодовой объем снега уменьшился незначительно, отмечают ученые. Об этом пишет журнал Science Advances.

Ученые провели анализ данных сенсоров метеорологических спутников с 1987 по 2009 год. Климатологи намеревались с помощью этой информации измерить изменения объема снега в крупнейших горных массивах Азии.

В результате исследования выяснилось, что объем снега уменьшился лишь на 0,3% за 22 года. При этом существенные изменения обнаружились в распределении снега в разное время года и на разных высотах.

Так, количество снега возросло на Тянь-Шаньской горной системе в зимнее время, но сократилось весной и летом. Объем снега увеличился на более низких горных высотах, уменьшившись на средних высотах.

Таяние ледников является одним из последствий глобального потепления, которое происходит из-за жизнедеятельности человека, сообщает телеканал «360».

Ученые пришли к выводу, что благодаря результатам проведенного исследования можно оценить влияние глобального потепления на изменение объема водных ресурсов и определить, насколько поднимется уровень моря в 293 самых крупных портовых городах мира.

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